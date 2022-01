Pontinia-Lupa Frascati 0-0: gara con poche emozioni

Poche emozioni al Caporuscio. La sfida tra Pontinia e Lupa Frascati, valida per la 16esima giornata di Eccellenza Girone C, finisce a reti inviolate. Un campo difficile, in condizioni non eccellenti, rende difficile la manovra del gioco. Nei primi 30 minuti le occasioni sono pochissime e nessuna particolarmente rilevante. L'unica buona chance arriva al 33' con un colpo di testa a distanza ravvicinata di Mariniello: Santi salva tutto. Nella ripresa la Lupa ha l’occasione per sbloccarla con Muzzi che a tu per tu con Stefanini mette la palla di poco al lato. Pochi minuti dopo, la Lupa rimane in dieci: Citro, già ammonito, entra in ritardo su Mandatori e per Pacini l'intervento merita il secondo giallo. Santi salva ancora prima su Aquilani, poi sulla conclusione ravvicinata di Malandruccolo. Nel finale si rende pericoloso Malandruccolo mentre al 45’ è ancora decisivo Santi sulla rasoiata di Mariniello.

PONTINIA-LUPA 0-0

PONTINIA: Stefanini; Di Tullio, Antelmi, Balba, Razzini; De Martino, Mandatori (25’st Piersanti), Tornesi; Mariniello, Aquilani (45’st Pacifici), Malandruccolo. A disp. : Testa, Cerocci, Lisi, Romani, Alberghini, Tello. All. : Pernarella.

LUPA: Santi; Ferraro, Molinari, Montella, Paolelli; Citro, Panella, Tordella; N. Muzzi (46’st Costantini), R. Muzzi (37’st Pagliaroli), De Vita (13’st Pompili), A disp. : Iali, D’Acunzo, Villa, Caso, Schiena. All. : Pace.

ARBITRO: Pacini di Aprilia.

ASSISTENTI: Scionti e Mocanu di Roma 1.