Pontinia-Sora 1-3: ciociari ai playoff

La sfida tra Pontinia e Sora, valida per la 29esima giornata di Eccellenza, girone C, termina 3-1 per gli ospiti e regala alla squadra di Ciardi l'accesso ai playoff regionali tra le seconde dei gironi A, B e C con un turno di anticipo. Buona la partenza dei ciociari, in grado di rendersi pericolosi dopo appena 2 minuti con Rossi. È proprio lui, al 10', a portare avanti il Sora: scambio con De Fato e gran sinistro all'incrocio dei pali. Al 18' avanza il Pontinia con De Santis ma la palla termina fuori di poco. Al 25' arriva il raddoppio bianconero con Graziano che tira un bel destro che a fil di palo si insacca in rete. Al 33' i pontini sono bravi ad accorciare le distanze con Antelmi, che approfitta di una distrazione difensiva. Seguono poi alcune buone azioni degli ospiti, alla ricerca del tris e dei tre punti. Varie le occasioni, prima con De Fato e poi con Rossi, ma la difesa di casa è brava a respingere gli attacchi. Al 22' il Pontinia sfiora il pari ma Simoncelli devia. Al 25' della ripresa arriva poi il terzo gol, ancora con Rossi, che finalizza su un assist di Cestrone.

PONTINIA-SORA 1-3

PONTINIA: Cerocchi, Antelmi, Mandatori, De Santis, De Martino, Lisi (33' st Bottoni), Piersanti (29' st Franco), Razzini, Gambioli, Malandruccolo, Tornesi. A disp. Stefanini. All. De Martino.

SORA: Simoncelli, Perrone (24'st Passi), Graziano, Ranellucci, Lamacchia, Sganzerla, De Fato, Criscuolo (44' st Camara), Vita (21' st Di Stefano), Cestrone (38' st Souare), Rossi (30' st Pellegrino). A disp. Tomei, Iannuzzi, Belotti, Beugre. All. Ciardi.

ARBITRO: Musumeci di Cassino

MARCATORI: 10' pt Rossi (S), 25' pt Graziano (S), 33' pt Antelmi (P), 25' st Rossi (S)