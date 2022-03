Pontinia-Vis Sezze 2-1: Aquilani e Gambioli per i 3 punti

Nella 25esima giornata di Eccellenza girone C, nel derby, il Pontinia passa sulla Vis Sezze. In casa, al Caporuscio, la squadra di Pernarella si impone per 2 a 1. Nei primi minuti di gara, alta l'intensità ma nessuna azione particolarmente pericolosa da entrambe le parti. Il primo tempo termina dunque a reti inviolate, senza grandi chance nonostante i ritmi alti. Alla ripresa, al 6', il Pontinia sfiora il vantaggio con Aquilani, che arriva poi al 12' su rigore: Caruso intuisce l'angolo ma non riesce a respingere. Al 21' Zaccaria prende il secondo giallo e lascia il 10 la Vis. Due minuti dopo, un'altra espulsione: Mollo, per un fallo da ultimo uomo, prende il rosso diretto. Restano dunque in nove gli ospiti. Nonostante l'inferiorità numerica, al 35' Palluzzi trova la via del pareggio, ma dura poco. Al 39' infatti è Gambioli ad infilare un pallone diagonale che punisce Caruso. Termina dunque 2 a 1 con qualche rammarico di troppo per la Vis e 3 punti vitali per il Pontinia, che ora spera quantomeno nei playout.

PONTINIA-VIS SEZZE 2-1

MARCATORI: 12' st Aquilani su rig. (P), 35' st Palluzzi (VS), 39' st Gambioli (P)