Portici Aprilia 2-0: ko per Centioni

Finisce con una sconfitta la terza gara di campionato per l'Aprilia. La squadra di Centioni, dopo il ko all'esordio, aveva trovato una vittoria contro l'Atletico Uri nell'ultimo turno di campionato, con la speranza di replicare anche nell'anticipo della terza giornata. Successo che però non è arrivato: contro il Portici, infatti, finisce 2 a 0. I padroni di casa passano in vantaggio al 26' con Festa, che arriva bene sul pallone respinto dal portiere avversario dopo il gran tiro di Castagna. Nel secondo tempo, i napoletani raddoppiano al 53' con Pelliccia, ben servito da Scorza. Un nuovo ko, dunque, per Centioni.

Portici-Aprilia 2-0

Marcatori: 26’ Festa, 53’ Pelliccia

PORTICI: Scheaper, Scorza, Guarino, Coquin, Festa, Castagna, Ciccarelli, Pelliccia, Amato, Senese, Orlando. All. Sarnataro.

APRILIA: Siani, Del Duca, Zanchetta, Pezone, Laghigna, Murgia, Ceka, Grossi, Corelli, Carboni, Mannucci. All. Centioni.