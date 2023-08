Proietti ancora al Terracina! Il centrocampista resta in biancoceleste

Il presidente non lo ha nascosto: a Terracina si lavora per creare una squadra che possa competere per la promozione. E per questo, la dirigenza non ha potuto fare a meno di confermare i suoi pezzi da 90, partendo da Antonio Proietti, al terzo anno in biancoceleste. Il centrocampista ha rinnovato il proprio contratto con il club pontino: continuerà ad indossarne i colori, alla ricerca di quella qualità che possa regalare il salto di qualità alla squadra.