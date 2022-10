Promozione, via al campionato: i risultati delle pontine

È cominciato il campionato di Promozione nel Lazio, con le pontine dislocate in 3 gironi differenti. Partendo dal gruppo E, in questa prima giornata, un successo straordinario per l'Atletico Pontinia, vittorioso per 6 a 1 contro il Montenero: in gol Bispuri, Matteo con una doppietta, Adamo, Aquilani e un autogol a chiudere il cerchio: per i padroni di casa, rete di Esposito. 0 a 0 per il Nuovo Cos Latina contro l'Arce, così come per il Roccasecca, impegnato in trasferta contro il Guarcino. Per il Lenola, un ko per 3 a 2 contro l'Anitrella. Nel girone C, una buona vittoria per il Pontinia per 1 a 0 contro l'Atletico Vescovio con gol di Terrazzino. Nel girone D, il Cori perde 4 a 1 contro il Valmontone.