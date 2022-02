Promozione Lazio Girone E, i risultati della 17esima giornata

Termina la 17esima giornata di Promozione girone E. Varie le squadre pontine in campo in questa domenica 20 febbraio. L'Atletico Pontinia vince contro il Roccasecca, così come il Latina Borghi Riuniti passa di misura sul Tecchiena. Sconfitta per l'Hermada contro il Cassino e per il Montenero contro il Ceccano. Anche Lenola esce con 0 punti contro l'Isola Lirinia, mentre il Nuovo Cos Latina prosegue nel momento positivo e batte la Virtus Faiti. Sconfitta in casa della capolista, Monte San Biagio, contro il Guarcino. La squadra pontina, comunque, resta comunque in vetta ma viene raggiunta dal Cos.

Alatri - Anitrella 1-2

Atletico Pontinia - Roccasecca 2-1

Latina Borghi Riuniti - Tecchiena 1-0

Real Cassino - Hermada 2-1

Ceccano - FC Montenero 4-1

Isola Lirinia - Città di Lenola 1-0

M. S . Biagio - V. Guarcino 1-2

Cos Latina - Virtus Faiti 1-0