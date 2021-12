Promozione Lazio Girone E: i risultati della 13esima giornata

Giovedì 23 dicembre è andata in scena la 13esima giornata di Promozione Lazio, Girone E. In campo varie squadre pontine. Il Città di Lenola ha battuto l'Anitrella con il risultato di 4 a 0. Bene anche l'FC Montenero, che ha superato il Roccasecca 2 a 1. Vittoria in casa anche per l'Hermada contro l'Isola Lirina. Pari per il Monte San Biagio contro il Cassino. Una bella vittoria esterna, invece, per l'Atletico Pontinia, che ha battuto il Guarcino.

TUTTI I RISULTATI

Città di Lenola - Anitrella: 4- 0

FC Montenero - Roccasecca: 2-1

Hermada - Isola Lirina: 2-1

Tecchiena - Ceccano: 2-1

Real Cassino - M. S. Biagio: 0-0

Virtus Guarcino - Atletico Pontinia: 1-4

Latina Borghi Riuniti - Cos Latina RINVIATA

Virtus Faiti - Alatri RINVIATA

CLASSIFICA

31 Monte San Biagio

26 Atletico Pontinia

25 Ceccano

25 Tecchiena

23 Latina Borghi Riuniti °

23 Cos Latina *

17 Roccasecca *

16 Real Cassino

14 Virtus Guarcino

14 Hermada

14 Anitrella

11 Città di Lenola *

11 Alatri Calcio *

10 FC Montenero *

8 Isola Lirina

6 Virtus Faiti **

** DUE gare in meno

* UNA gara in meno