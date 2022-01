Promozione Lazio Girone E: i risultati della 14esima giornata

Si è conclusa oggi la 14esima giornata di Promozione Girone E, già iniziata il 6 gennaio ma rimasta in sospeso a causa dei tanti rinvii per Covid. Dopo la vittoria del Roccasecca sul Lenola e il pari tra Cassino Colosseo e Anitrella, si sono giocate oggi le restanti sei sfide. Vittoria del Montenero sull'Alatri per 6 a 1 e del Guarcino sul Lirinia per 3 a 2. Per quanto riguarda le squadre pontine, l'Atletico Pontinia ha battuto 2 a 0 la Virtus Faiti mentre l'Hermada è stato sconfitto dal Ceccano per 2 a 1. Vittoria per 3 a 0 del Monte San Biagio sul Latina Borghi Riuniti e del Nuovo Cos Latina sul Tecchiena, con lo stesso risultato.

Giovedì 6 gennaio

Real Cassino Colosseo - Anitrella 0-0

Roccasecca T. San Tommaso - Città di Lenola 1-0

Domenica 30 gennaio

Alatri - Montenero 1-6

Atletico Pontinia - Virtus Faiti 2-0

Ceccano Calcio - Hermada 2-1

Lirinia Academy Calcio - Sport Virtus Guarcino 2-3

Monte San Biagio - Latina Borghi Riuniti 3-0

Nuovo Cos Latina - Polisportiva Tecchiena 3-0