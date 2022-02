Promozione Girone E: le designazioni della 15esima giornata

15esima giornata per il campionato di Promozione Girone E. Domenica 6 febbraio scenderanno in campo - per i recuperi - le 12 squadre. Qui le designazioni arbitrali delle sfide, stabilite dall'AIA.

ANITRELLA ROCCASECCA T.SAN TOMMASO Christian Ferruzzi Albano Laziale Gian Marco Esposito Formia Cristiano Rosati Roma 2 CITTA DI LENOLA ALATRI CALCIO A R.L. Lorenzo Gramolelli Ciampino Beatrice Neroni Ciampino Andrea La Bianca Aprilia HERMADA NUOVO COS LATINA Luigi Romano Formia Tommaso Rutigliano Albano Laziale Claudio Abbatecola Cassino POLISPORTIVA TECCHIENA MONTE SAN BIAGIO Cristian Chirnoaga Tivoli Mattia De Curtis Aprilia Dario Cocciolo Roma 2 SPORT VIRTUS GUARCINO CECCANO CALCIO 1920 Marco Messi Albano Laziale Eduart Pashuku Albano Laziale Federico Spinetti Albano Laziale VIRTUS FAITI I.LIRINA ACADEMY CALCIO Simone Spagnoli Tivoli Nico Valentini Tivoli Francesco De Palma Tivoli