Promozione Girone E: i risultati della 19esima giornata

Domenica di calcio per la Promozione, girone E. Oggi, 6 marzo, in campo le 16 squadre del girone, tra cui le tante pontine. Sconfitta dura per il Roccasecca: a vincere è il Ceccano, 3 a 0. Perde anche l'Hermada, che contro il Tecchiena non riesce a portare a casa punti: il risultato recita 3 a 1. Il derby tra Nuovo Cos Latina e Lenola va ai padroni di casa, sempre più lanciati il classifica. 3 punti anche per il Latina Borghi Riuniti, che contro il Guarcino vince 3 a 2. L'Atletico Pontinia batte l'Anitrella 1 a 0, mentre il Monte San Biagio passa per 5 a 1 sul Montenero. La lotta per la promozione si fa dunque sempre più avvicente, con il Monte San Biagio e il Nuovo Cos Latina entrambe a 44 punti in classifica.

Ceccano - Roccasecca 3-0

Tecchiena - Hermada 3-1

Nuovo Cos Latina - Città di Lenola 2-0

Latina Borghi Riuniti - Guarcino 3-2

Atl. Pontinia - Anitrella 1-0

Isola Lirina - Alatri Calcio 4-1

M.S. Biagio - FC Montenero 5-1

Real Cassino - Virtus Faiti 4-0