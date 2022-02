Promozione Lazio Girone E: il programma della 15esima giornata

Dopo le prime due gare disputate il 9 gennaio, la Promozione Lazio conclude la 15esima giornata del girone E domenica 6 febbraio. In campo il Nuovo COS Latina contro l'Hermada alle 11, mentre il Monte San Biagio sarà impegnato sul campo del Tecchiena. Il Virtus Faiti ospiterà l'Isola Lirinia alle 11.20 mentre alle 15 spazio al match tra Anitrella e Roccasecca. Il Lenola, alla stessa ora, ospiterà l'Alatri. Le sei gare vanno a concludere il turno cominciato il 9 gennaio con il pari per 0 a 0 tra Montenero e Atletico Pontinia e la vittoria per 1 a 0 del Real Cassino Colosseo sul Latina Borghi Riuniti.

IL PROGRAMMA DELLA 15ESIMA GIORNATA

Hermada - Nuovo COS Latina ore 11.00

Polisportiva Tecchiena - Monte San Biagio ore 11.00

Sport Virtus Guarcino - Ceccano Calcio ore 11.00

Virtus Faiti - Isola Lirinia ore 11.20

Anitrella - Roccasecca ore 15.00

Città di Lenola - Alatri Calcio ore 15.00