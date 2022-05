Promozione girone E: il programma della 27esima giornata

Un'altra domenica di calcio per il campionato di Promozione, che si avvia alla conclusione della stagione con il girone E. Nella 27esima giornata, sfide importanti che diranno molto sui possibili esiti finali del campionato. Le due in vetta, Monte San Biagio e Nuovo Cos Latina, giocheranno rispettivamnete con Anitrella e Real Cassino Colosseo. Derby tra Montenero e Lenola e tra Hermada e Atletico Pontinia in mattinata. Per il Latina Borghi Riuniti impegno non semplice contro il Ceccano. Nel pomeriggio altro derby tra Virtus Faiti e Roccasecca.

IL PROGRAMMA DELLA 27ESIMA GIORNATA

Montenero - Lenola ore 11.00

Hermada - Atletico Pontinia ore 11.00

Latina Borghi Riuniti - Ceccano ore 11.00

Polisportiva Tecchiena - Isola Lirinia ore 11.00

Monte San Biagio - Anitrella ore 16.30

Real Cassino Colosseo - Nuovo COS Latina ore 16.30

Virtus Faiti - Roccasecca ore 16.30

Sport Virtus Guarcino - Alatri Calcio RINVIATA