Promozione Lazio Girone E: rinviate 5 gare del 9 gennaio

La Lega Nazionale Dilettanti ha disposto il rinvio di cinque sfide di Promozione Lazio, Girone E. Dopo che varie squadre hanno richiesto il rinvio delle gare a causa dei tanti casi di positività al Covid-19 in rosa, la LND ha deciso di rinviare a data da destinarsi cinque match: quello tra Lenola e Alatri, quello tra Hermada e Nuovo Cos Latina, quello tra Tecchiena e Monte San Biagio, quello tra Guarcino e Ceccano e infine quello tra Virtus Faiti e Lirinia. Restano in programma le sfide tra Latina Borghi Riuniti e Real Cassino Colosseo, tra Montenero e Atletico Pontinia e quella tra Anitrella e Roccasecca T. San Tommaso. Le gare sono valide per la 15esima giornata.

