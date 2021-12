Promozione Girone E: le sfide dell'11esima giornata

Archiviata la decima giornata, andata in scena lo scorso 8 dicembre, il campionato di Promozione Lazio Girone E torna in campo mercoledì 15 dicembre. L'11esima giornata vedrà contrapposti Montenero e Anitrella, mentre il Latina Borghi Riuniti ospiterà il Lirinia. L'Atletico Pontinia scenderà invece in campo in casa del Tecchiena. Sfide tutte pontine tra la Virtus Faiti e il Città di Lenola e il Monte San Biagio e il Nuovo Cos Latina.

IL PROGRAMMA DELL'11ESIMA GIORNATA

Football Club Montenero - Anitrella

Hermada - Alatri Calcio

Latina Borghi Riuniti - Lirinia Academy

Polisportiva Tecchiena - Atletico Pontinia

Sport Virtus Guarcino - Roccasecca San Tommaso

Virtus Faiti - Città di Lenola

Monte San Biagio - Nuovo Cos Latina

Real Cassino Colosseo - Ceccano Calcio