Promozione Girone E, rinviate 5 gare del 6 gennaio

La situazione del Covid-19 blocca anche la Promozione. Tanti i contagiati tra le varie squadre ciociare e pontine del Girone E: proprio per questo motivo, la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto il rinvio di cinque gare in programma per il 6 gennaio. Su richieste dei vari club, infatti, sono state spostate cinque sfide: quella tra Alatri e Montenero, quella tra Ceccano ed Hermada, quella tra Lirinia e Guarcino, quella tra Monte San Biagio e Latina Borghi Riuniti e quella tra Nuovo Cos Latina e Tecchiena.

PROMOZIONE GIRONE E

Alatri - Montenero

Ceccano - Hermada

Lirinia - Guarcino

Monte San Biagio - Latina Borghi Riuniti

Nuovo Cos Latina - Tecchiena