Promozione girone E: i risultati della 28esima giornata

Un punto per la matematica. Il Monte San Biagio vince contro il Cassino nella 28esima giornata di Promozione e complice il pari del Nuovo COS Latina contro il Latina Borghi Riuniti, può quasi festeggiare: manca infatti solo un punto per vincere il campionato. Nelle altre gare, sconfitta per la Virtus Faiti per 6 a 3 mentre l'Atletico Pontinia pareggia 1 a 1 con il Guarcino. Il Lenola perde 1 a 0 con l'Anitrella mentre l'Hermada vince con lo stesso risultato. Pari a reti inviolate tra Roccasecca e Montenero.

DOMENICA 15 MAGGIO

Alatri Calcio - Virtus Faiti 6-3

Atletico Pontinia - Sport Virtus Guarcino 1-1

Ceccano - Polisportiva Tecchiena 3-1

Nuovo COS Latina - Latina Borghi Riuniti 0-0

Anitrella - Città di Lenola 1-0

Isola Lirinia - Hermada 0-1

Monte San Biagio - Real Cassino Colosseo 2-0

Roccasecca San Tommaso - Football Club Montenero 0-0