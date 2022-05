Promozione girone E: i risultati della 29esima giornata

Giornata di verdetti per la Promozione, girone E. Con il successo sul Latina Borghi Riuniti, il Monte San Biagio vince il campionato e la conseguente promozione in Eccellenza. Continua a mantenere la seconda posizione il Nuovo COS Latina, oggi vittorioso contro il Tecchiena. Successo anche per l'Atletico Pontinia per 3 a 1 sulla Virtus Faiti. Tutti i risultati di giornata.

I RISULTATI DELLA 29ESIMA GIORNATA

Sport Virtus Guarcino - Isola Lirinia 3-0

Anitrella - Real Cassino Colosseo 3-1

Città di Lenola - Roccasecca S. Tommaso 2-2

Football Club Montenero - Alatri Calcio 8-2

Hermada - Ceccano 0-1

Latina Borghi Riuniti - Monte San Biagio 2-3

Polisportiva Tecchiena - Nuovo COS Latina 0-1

Virtus Faiti - Atletico Pontinia 1-3