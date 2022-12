Promozione Lazio, 11esima giornata: il Nuovo COS Latina non vince più

Una giornata sfortunata per le pontine di Promozione Lazio. Nel girone C, il Latina Borghi Riuniti perde 2 a 0 con l'R. Morandi. Sconfitta nello stesso raggruppamento anche per il Pontinia contro lo Zena Montecelio. Nel gruppo D, la Pro Cori Calcio perde 3 a 0 contro la Virtus Roma. Nel girone E, il Lenola pareggia 1 a 1. Stesso risultato anche tra Atletico Pontinia e Sport Virtus Guarcino e tra Sterparo e Roccasecca S. Tommaso. Pari anche tra Montenero e San Giovanni Incarico. Perde invece 2 a 0 il Nuovo Cos Latina contro il Polisportiva Tecchiena: si tratta del quinto ko consecutivo.

Latina Borghi Riuniti - R. Morandi 0-2

Zena Montecelio - Pontinia 5-2

Virtus Roma - Pro Cori Calcio 3-0

Città Monte San Giovanni Campano - Città di Lenola 1-1

Football Club Montenero - San Giovanni Incarico 0-0

Polisportiva Tecchiena - Nuovo Cos Latina 2-0

Atletico Pontinia - Sport Virtus Guarcino 1-1

Sterparo - Roccasecca S. Tommaso 1-1