Promozione Lazio, 13esima giornata: derby al Roccasecca, Lenola ko

Un inizio di 2023 che non sorride particolarmente alle pontine impegnate nel campionato di Promozione nei vari gironi. Nel gruppo C, il Latina Borghi Riuniti perde 2 a 0 contro il Villa Adriana. Un ko anche per il Pontinia, che contro l'Ostiantica Calcio esce sconfitto 2 a 1. Esce con le ossa rotte la Pro Cori Calcio nel girone D: il Vivace Grottaferrata passa 6 a 0. Nel gruppo E, il Montenero batte di misura il Cassino. Vola l'Atletico Pontinia, che si impone 2 a 0 sul San Giovanni Incarico. In fuga anche il Roccasecca San Tommaso che invece nel derby passa con un gol sul Lenola. Dopo l'ultima vittoria nel 2022, il Nuovo Cos Latina si ferma di nuovo: lo Sterparo si impone per 1 a 0.

I risultati della 13esima giornata

Latina Borghi Riuniti - Villa Adriana 0-2

Ostiantica Calcio - Pontinia 2-1

Vivace Grottaferrata - Pro Cori Calcio 6-0

Football Club Montenero - Real Cassino 1-0

Atletico Pontinia - San Giovanni Incarico 2-0

Roccasecca San Tommaso - Città di Lenola 1-0

Sterparo - Nuovo COS Latina 1-0