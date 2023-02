Promozione Lazio, 17esima giornata: ko Lenola, derby al COS

In archivio anche la 17esima giornata di campionato di Promozione. Nel girone C, in campo Pontinia e Tirreno Sansa: un punto ciascuno per le due formazioni. Nello stesso gruppo il Latina Borghi Riuniti ha strappato un 1 a 1 alla Virtus Ardea. Nel girone D, un punto anche per la Pro Cori Calcio contro BiTi Calcio. Nel gruppo E, il Montenero pareggia contro la Polisportiva Tecchiena. Vince ancora il Roccasecca, che si impone 4 a 1 sul Morolo. 3 punti anche per l'Atletico Pontinia, impegnato in trasferta contro l'Anitrella: una vittoria che permette di rimanere in vetta a 40 punti, seguito proprio dal Roccasecca a 37. Il derby tra Nuovo COS Latina e Lenola va ai padroni di casa, che tornano così alla vittoria.

Pontinia - Tirreno Sansa 1-1

Virtus Ardea - Latina Borghi Riuniti 1-1

Pro Cori Calcio - BiTi Calcio 2-2

Football Club Montenero - Polisportiva Tecchiena 1-1

Morolo Calcio - Roccasecca 1-4

Nuovo COS Latina - Città di Lenola 1-0

Anitrella - Atletico Pontinia 0-3