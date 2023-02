Promozione Lazio, 18esima giornata: Latina Borghi Riuniti, 3 punti. Bene il Pontinia

Conclusa anche la 18esima giornata di Promozione nel Lazio. Nel girone C, il Pontinia ha battuto 4 a 0 l'R. Morandi: un poker che regala alla squadra della provincia di Latina l'uscita momentanea dalla zona playout. 3 punti anche per il Latina Borghi Riuniti nello scontro diretto con Tirreno Sansa: un 1-0 pesantissimo. Subisce quattro reti, nel gruppo D, la Pro Cori Calcio contro Bellegra. Nel girone E il Montenero va ko contro il Ceccano per 2 a 0. Il Nuovo Cos Latina vince ancora 1 a 0 contro il Guarcino mentre il Roccasecca frena contro il San Giovanni Incarico con un pari per 2 a 2. Il derby tra Lenola e Atletico Pontinia va agli ospiti, che rinsaldano così la classifica: sono 43 i punti.

Pontinia - R. Morandi 4-0

Tirreno Sansa - Latina Borghi Riuniti 0-1

Pro Cori Calcio - Bellegra 0-4

Ceccano Calcio - Football Club Montenero 2-0

Nuovo Cos Latina - Sport Virtus Guarcino 1-0

Città di Lenola - Atletico Pontinia 0-2

Roccasecca S. Tommaso - San Giovanni Incarico 2-2