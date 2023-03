Promozione Lazio, 21esima giornata: goleada Atletico Pontinia

Conclusa la 21esima giornata di Promozione per le squadre pontine nel Lazio. Nel girone C, il Latina Borghi Riuniti ha pareggiato contro l'Ostiantica, terza in classifica. Un ottimo risultato per la squadra di Campo, in zona playout. Vince il Pontinia che batte la Lodigiani per 2 a 1. Nel gruppo D La Pro Cori Calcio viene sconfitta dal Velletri. Nel girone E, il Roccasecca batte il Montenero nel derby per 3 a 1, confermando così il secondo posto in classifica. La capolista Atletico Pontinia non perde colpi e contro Sterpato si impone per 6 a 0. Il Nuovo COS Latina perde ancora, questa volta contro il Torrice, di misura. Poker per il Lenola contro il Morolo.

Latina Borghi Riuniti - Ostiantica Calcio 2-2

Lodigiani Calcio - Pontinia 1-2

SPQV Velletri Calcio - Pro Cori Calcio 3-2

Football Club Montenero - Roccasecca San Tommaso 1-3

Torrice - Nuovo COS Latina 1-0

Atletico Pontinia - Sterparo 6-0

Morolo - Città di Lenola 1-4