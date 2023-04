Promozione Lazio, 26esima giornata: crolla l'Atletico Pontinia

Sorprese e conferme nella 26esima giornata di Promozione nel Lazio. Nel girone C, perde il Latina Borghi Riuniti e interrompe la corsa verso la salvezza: a passare è l'R. Morandi per 1 a 0. 3 punti invece per il Pontinia, che si impone 2 a 1 sullo Zena Montecelio. Nel gruppo D sconfitta dura per la Pro Cori Calcio in casa contro la Viruts Roma, che passa con un tris. Nel girone E, il Lenola vince ancora: questa volta la vittima è il Monte San Giovanni Campano, terzo in classifica. 3 punti pesantissimi per il Nuovo COS Latina, che invece passa sul Tecchina 2 a 0. Il Roccasecca, secondo della classe, vince contro Sterparo per 1 a 0 mentre crolla la capolista Atletico Pontinia contro il Guarcino, che si impone 2 a 0. Un pari per 1 a 1 tra San Giovanni Incarico e Montenero.

R. Morandi - Latina Borghi Riuniti 1-0

Pontinia - Zena Montecelio 2-1

Pro Cori Calcio - Virtus Roma 0-3

Città di Lenola - Monte San Giovanni Campano 1-0

Nuovo COS Latina - Polisportiva Tecchina 2-0

Roccasecca S. Tommaso - Sterparo 1-0

San Giovanni Incarico - Football Club Montenero 1-1

Sport Virtus Guarcino - Atletico Pontinia 2-0