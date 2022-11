Promozione Lazio, 7a giornata: crollo COS Latina, ok Montenero

Nella settima giornata di Promozione nel Lazio, il Latina Borghi Riuniti torna alla vittoria nel girone C dopo tre sconfitte consecutive: battuto il Borgo Palidoro 1 a 0 con gol di Veneziani. Ko nello stesso gruppo per il Pontinia, sconfitto invece dal Fiumicino con le reti di Pischedda e Munaretto. La Pro Cori, nel girone D, perde ancora, questa volta contro l'Atletico Lodigiani: sconfitta per 3 a 0 con le reti di Bokri e doppietta di Di Nolfo. Passando al girone E, sconfitta dura per il Lenola che contro il Ceccano viene asfaltato 6 a 1. Vince per 2 a 1 il Montenero sull'Arce e 4 a 1 il Roccasecca contro l'Anitrella. Pari per 1 a 1 tra Atletico Pontinia e Monte San Giovanni Campano. Crolla invece il Nuovo COS Latina: sconfitta per 4 a 2 contro il Cassino.

Fiumicino - Pontinia 2-0

Latina Borghi Riuniti - Borgo Palidoro 1-0

Atletico Lodigiani - Pro Cori 3-0

Ceccano - Città di Lenola 6-1

Football Club Montenero - Arce 2-1

Real Cassino - Nuovo COS Latina 4-2

Anitrella - Roccasecca S. Tommaso 1-4

Atletico Pontinia - MSG Campano 1-1