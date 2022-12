Promozione Lazio, 10a giornata: la Pro Cori vince, ancora male il COS

È terminata anche la decima giornata di Promozione, con le pontine in campo tra girone C, D ed E. Nel gruppo C, in campo nel derby Pontinia e Latina Borghi Riuniti, terminato a reti inviolate. Nel gruppo D, la Pro Cori Calcio ha ottenuto finalmente un successo: 2 a 0 contro il Colonna. Nel gruppo E, Il Montenero ha schiantato il Morolo con un netto 5 a 0. Nel derby tra Nuovo COS Latina e Atletico Pontinia, ancora un ko per la squadra di Cencia, il quarto consecutivo. Il Lenola ha portato a casa un punto contro il Torrice per 2 a 2 mentre il Roccasecca ha vinto 2 a 0 sul Ceccano.

Pontinia - Latina Borghi Riuniti 0-0

Pro Cori Calcio - Colonna 2-0

Morolo Calcio - Football Montenero 0-5

Nuovo COS Latina - Atletico Pontinia 0-1

Città di Lenola - Torrice Calcio 2-2

Roccasecca San Tommaso - Ceccano 2-0