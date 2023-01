Promozione Lazio, 15esima giornata: pari tra Roccasecca e Nuovo COS Latina

Finita la 15esima giornata di Promozione nel Lazio. Nel girone C, il Pontinia ha battuto 3 a 0 l'Arcadia mentre il Latina Borghi Riuniti è uscito sconfitto contro il Fiumicino per 1 a 0. Nel gruppo D, ko per la Pro Cori Calcio contro il Città di Paliano per 3 a 1. Il Montenero, nel girone E, perde contro l'Anitrella per 1 a 0 mentre l'Atletico Pontinia si impone 3 a 0 sul Real Cassino. 1 a 1 nel derby tra Roccasecca e Nuovo COS Latina. Rinviata la gara del Lenola contro l'Arce.

Arcadia - Pontinia 0-3

Latina Borghi Riuniti - Fiumicino 0-1

Polisportiva Città di Paliano - Pro Calcio Calcio 3-1

Anitrella - Football Club Montenero 1-0

Atletico Pontinia - Real Cassino 3-0

Roccasecca S. Tommaso - Nuovo COS Latina 1-1

Città di Lenola - Arce RINVIATA