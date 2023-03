Promozione Lazio, 23esima giornata: Atletico Pontinia e Roccasecca si annullano a vicenda

Risultati importanti nella 23esima giornata di Promozione. Nel girone C, il Latina Borghi Riuniti vince ancora: battuta l'Arcadia Calcio. Una sconfitta invece per il Pontinia: con un netto 5 a 0 passa il Palocco. Ko anche per la Pro Cori Calcio nel gruppo D, con il tris dell'Atletico Morena. Nel girone E, tra Football Club Montenero e Nuovo COS Latina finisce 1 a 1: le due squadre mantengono dunque inviariata la distanza in classifica, a 2 punti l'una dall'altra. Un pari anche nell'altro derby di Promozione, tra Atletico Pontinia e Roccasecca S. Tommaso: la sfida al vertice finisce 2 a 2 e la formazione di De Filippis continua a mantenere lontane le inseguitrici. Un netto 3 a 0 per il Lenola sul San Giovanni Incarico, che vale la momentanea uscita dalla zona playout.

Latina Borghi Riuniti - Arcadia Calcio 1-0

Palocco - Pontinia 5-0

Atletico Morena - Pro Cori Calcio 3-0

Football Club Montenero - Nuovo COS Latina 1-1

Atletico Pontinia - Roccasecca S. Tommaso 2-2

San Giovanni Incarico - Città di Lenola 0-3