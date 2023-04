Promozione Lazio, 25esima giornata: Lenola verso la salvezza. Atletico Pontinia al fotofinish

Si è conclusa la 25esima giornata di Promozione nel Lazio. Il derby del girone C regala un punto ciascuno alle due pontine, Latina Borghi Riuniti e Pontinia: 1 a 1 il risultato. Ancora un ko per la Pro Cori Calcio nel gruppo D, con la formazione sempre più in basso in classifica. Il Roccasecca passa sul campo del Ceccano nel girone E e consolida il secondo posto alle spalle dell'Atletico Pontinia, che invece vince all'ultimo respiro contro il Nuovo COS Latina. Il Montenero si impone di misura sul Morolo mentre il Lenola vince ancora, questa volta sul campo del Torrice.

Latina Borghi Riuniti - Pontinia 1-1

Colonna - Pro Cori Calcio 3-1

Ceccano - Roccasecca 0-2

Football Club Montenero - Morolo 1-0

Torrice - Città di Lenola 0-2

Atletico Pontinia - Nuovo COS Latina 1-0