Promozione Lazio, 27esima giornata: ancora Atletico Pontinia, ko Lenola

In archivio la 27esima giornata di Promozione. Nel girone C, perdono entrambe le formazioni pontine. Il Latina Borghi Riuniti perde 3 a 4 contro Parioli Calcio mentre il Pontinia esce ko contro il Pescatori Ostia, per 1 a 0. Una sconfitta per la Pro Cori Calcio nel gruppo D, contro la Vis Subiaco. Nel girone E, il Nuovo COS Latina, ormai salvo, perde 3 a 0 contro il Ceccano. 3 punti per il Football Club Montenero contro il Torrice, per 1 a 0. Ko invece il Lenola, sconfitto dal Real Cassino. L'Atletico Pontinia vince ancora, battendo 4 a 0 il Morolo, e arriva ad un punto dalla vittoria del campionato. Il Roccasecca non lascia però punti per strada e batte il Città Monte S. Giovanni Campano 3 a 1.

La 27esima giornata

