Promozione Lazio, 4a giornata: girone E, che successi!

Anche la quarta giornata di Promozione nel Lazio si è conclusa. Tante, come ogni domenica, le pontine in campo, quest'anno dislocate in tre differenti gironi. Partiamo dal gruppo C, che vede il Latina Borghi Riuniti, sconfitto in questo turno per 4 a 1 dal Zena Monrecelio. Nello stesso girone anche il Pontinia, che invece ha pareggiato 0 a 0 contro il Parioli Calcio. Nel gruppo D, la Pro Cori Calcio ha perso di misura contro la Polisportiva De Rossi. Una giornata ricca di successi per il girone E: torna alla vittoria invece il Nuovo COS Latina, che ha battuto 4 a 0 il Morolo Calcio. 3 punti anche per l'Atletico Pontinia che invece si è imposto per 2 a 0 sul Tecchiena. Il Montenero ha battuto in trasferta lo Sterparo, per 3 a 2, mentre il Lenola ha vinto 3 a 2 contro la Virtus Guarcino. oker per il Roccasecca, in grado di segnare 4 gol al Torrice.

Pontinia - Parioli Calcio 0-0

Zena Montecelio - Latina Borghi Riuniti 4-1

Pro Cori Calcio - Polisportiva De Rossi 0-1

Nuovo COS Latina - Morolo 4-0

Polisportiva Tecchiena - Atletico Pontinia 0-2

Sterparo - Football Club Montenero 1-2

Città di Lenola - Sport Virtus Guarcino 3-2

Roccasecca - Torrice Calcio 4-0