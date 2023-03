Promozione Lazio, 24esima giornata: Atletico Pontinia in volata

Si cominciano a definire sempre più le classifiche dei vari gironi di Promozione nel Lazio. Nel gruppo C, il Pontinia esce sconfitto contro la Virtus Ardea in casa, con il risultato di 2 a 1. Un pari per 2 a 2 invece tra Latina Borghi Riuniti e Atletico Vescovio. Ancora ko nel girone D la Pro Cori Calcio, contro l'Atletico Lariano, che passa di misura. Arrivando al più corposo gruppo E, il Nuovo COS Latina batte l'Anitrella in casa, mentre il Montenero pareggia 1 a 1 contro il Guarcino. Ancora una vittoria per l'Atletico Pontinia, che passa 3 a 0 sull'Arce e tiene sempre più salda la vetta della classifica. Perde infatti il Roccasecca, sconfitto dal Tecchiena. Un bel successo anche per il Lenola, che invece si impone 4 a 0 sullo Sterparo.

Pontinia - Virtus Ardea 1-2

Atletico Vescovio - Latina Borghi Riuniti 2-2

Pro Cori Calcio - Atletico Lariano 0-1

Nuovo Cos Latina - Anitrella 2-1

Sport Virtus Guarcino - Football Club Montenero 1-1

Arce - Atletico Pontinia 0-3

Città di Lenola - Sterparo 4-0

Roccasecca S. Tommaso - Pol. Tecchiena 1-2