Promozione Lazio: stop COS, Lenola vince ancora

Si è chiusa la sesta giornata di Promozione nel Lazio. Ancora un ko per il Latina Borghi Riuniti, che contro l'Ostiantica ha perso 3 a 1. Sempre nel girone C, il Pontinia ha battuto la Lodigiani con il risultato di 2 a 0. Una sconfitta anche per la Pro Cori, contro il Velletri, per 2 a 1. Si ferma invece con un pareggio il Nuovo COS Latina, contro il Torrice: finisce 1 a 1. Il Lenola batte il Morolo 2 a 0 mentre il Roccasecca rifila un poker al Montenero. 3 punti per l'Atletico Pontinia contro lo Sterparo.

Ostiantica - Latina Borghi Riuniti 3-1

Pontinia - Lodigiani 2-0

Pro Cori - SPQV Velletri 1-2

Nuovo COS Latina - Torrice 1-1

Città di Lenola - Morolo 2-0

Roccasecca San Tommaso - Montenero 4-0

Sterparo - Atletico Pontinia 0-1