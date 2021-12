Promozione Girone E: i risultati della 12esima giornata

Dopo le gare di mercoledì 15 dicembre, valide per l'11esima giornata, il campionato Promozione Girone E torna in campo per il 12esimo turno. A Ceccano non passa il Latina Borghi Riuniti, che perde 1 a 0. L'Atletico Pontinia batte l'Hermanda 4 a 3. Pari per 1-1 tra Anitrella e Monte San Biagio, tra Città di Lenola e Montenero e tra Nuovo COS Latina e Real Cassino Colosseo. Il Lirinia vince di misura contro il Tecchiena.

Tutti i risultati

Ceccano - Latina Borghi Riuniti 1-0

Pontinia - Hermada 4-3

Alatri-Guarcino 4-2

Anitrella - Monte San Biagio 1-1

Città di Lenola - Football Club Montenero 1-1

Lirinia Academy Calcio - Polisportiva Tecchiena 1-0

Nuovo COS Latina - Real Cassino Colosseo 1-1

Roccasecca T. San Tommaso - Virtus Faiti SOSPESA