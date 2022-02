Promozione Girone E, i risultati della 18esima giornata

Archiviata la 18esima giornata di Promozione, girone E. Vince l'Atletico Pontinia contro l'Alatri per 5 a 0 e il Nuovo Cos Latina per 3 a 1 sul Montenero. 3 punti anche per il Latina Borghi Riuniti sull'Hermada e il Monte San Biagio sulla Virtus Faiti per 2 a 1. Il Real Cassino batte il Guarcino per 1 a 0, mentre l'Anitrella esce con 0 punti contro il Tecchiena. Pari per 1 a 1 tra Roccasecca e Isola Lirinia. Rinviato il match tra Lenola e Ceccano per mal tempo.

Alatri - Atletico Pontinia 0-5

FC Montenero - Cos Latina 1-3

Guarcino - Real Cassino 0-1

Hermada - Latina Borghi Riuniti 1-4

Anitrella - Tecchiena 0-1

Città di Lenola - Ceccano 0- 0 RINVIATA

Roccaseccca - Isola Lirinia 1-1

Virtus Faiti - M. S. Biagio 1-2