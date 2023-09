Promozione, si riparte: il programma della 1a giornata del girone E

Prima giornata di campionato 2023/2024 per il girone E di Promozione. Alle 11 scende in campo il Montenero, contro il Castro. Subito un derby in programma in mattinata: il Città di Lenola ospita in casa il Latina Borghi Riuniti. Il Nuovo COS Latina, chiamato a riscattare il campionato dello scorso anno, sfiderà invece il Manzi Itri. Impegno anche per il Priverno Calcio, matricola: affronterà in trasferta il Monte S. Giovanni Campano. Pontinia che invece scenderà in campo nel pomeriggio con il Principato di Colli.

Promozione, il programma della 1a giornata

Ore 11

AC Castro dei Volsci - Montenero

Città di Lenola - Latina Borghi Riuniti

Città Monte S. Giovanni Campano - Priverno Calcio

Nuovo COS Latina - Manzi Giovanni Itri

Sport Virtus Guarcino - Real Cassino

Ore 15

Principato di Colli - Pontinia

Anatrella - Sterpato

San Giovanni Incarico - SS Cosa e Damiano Grunuovo