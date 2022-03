Promozione girone E: i risultati della 22esima giornata

Termina anche la 22esima giornata di Promozione, girone E. Nel turno disputato domenica 27 marzo, tre pari a reti inviolate: quello tra Montenero e Tecchiena, tra Anitrella e Guarcino e infine tra Virtus Faiti e Hermada. Il Latina Borghi Riuniti batte 3 a 1 il Lenola, mentre il Roccasecca passa sul Cassino per 1 a 0. Sconfitta a sorpresa per il Nuovo Cos Latina, che si piega davanti all'Atletico Pontinia nel derby. Un risultato che potrebbe favorire il Monte San Biagio - che invece non ha disputato la sfida contro l'Alatri, rinviata - verso la vittoria del campionato. Chiude un 3 a 0 del Ceccano sul Lirinia.

Football Club Montenero - Polisportiva Tecchiena 0-0

Anitrella - Virtus Guarcino 0-0

Atletico Pontinia - Nuovo Cos Latina 1-0

Città di Lenola - Latina Borghi Riuniti 1-3

Lirinia Academy - Ceccano Calcio 0-3

Roccasecca - Real Cassino Colosseo 1-0

Virtus Faiti - Hermada 0-0

Alatri Calcio - Monte San Biagio RINVIATA