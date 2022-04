Promozione Lazio girone E: il programma della 26esima giornata

Si prosegue con il campionato di Promozione girone E, che entra nella fase finale e nella 26esima giornata offre la sfida più attesa che potrebbe dire tantissimo in ottica vittoria: quella tra Nuovo COS Latina e Monte San Biagio. Una gara attesissima che promette spettacolo. Le due squadre sono ad appena 3 punti di distanza in classifica. Tra le altre gare troviamo quella tra Alatri ed Hermada, Anitrella e Montenero, Lenola e Virtus Faiti. L'Atletico Pontinia ospiterà in casa il Tecchiena, il Latina Borghi Riuniti sarà impegnato contro l'Isola Lirinia e il Roccasecca invece in casa giocherà contro il Guarcino.

IL PROGRAMMA DELLA 26ESIMA GIORNATA

Alatri Calcio - Hermada ore 11.00

Anitrella - Football Club Montenero ore 11.00

Ceccano Calcio - Real Cassino Colosseo ore 11.00

Città di Lenola - Virtus Faiti ore 11.00

Nuovo COS Latina - Monte San Biagio ore 11.00

Altetico Pontinia - Polisportiva Tecchiena ore 16.00

Isola Lirinia Academy - Latina Borghi Riuniti ore 16.00

Roccasecca San Tommaso - Sport Virtus Guarcino ore 16.30