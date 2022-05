Promozione girone E: i risultati della 26esima giornata

Archiviata la 26esima giornata di Promozione girone E. Il derby tra Nuovo COS Latina e Monte San Biagio è terminato 0 a 0, non regalando dunque a nessuna delle due lo sprint per la vittoria del campionato. C'è dunque attesa di capire come andranno le prossime giornate. Nelle altre gare, l'Hermada vince sul campo dell'Alatri così come il Lenola batte la Virtus Faiti. 2 a 1 per l'Atletico Pontinia in casa contro il Tecchiena e 3 punti anche per il Latina Borghi Riuniti sull'Isola Lirinia. Sconfitta 3 a 0 per il Roccasecca.

RISULTATI DELLA 26ESIMA GIORNATA

Alatri Calcio - Hermada 2-4

Anitrella - Football Club Montenero 1-1

Ceccano Calcio - Real Cassino Colosseo 4-2

Città di Lenola - Virtus Faiti 2-0

Nuovo COS Latina - Monte San Biagio 0-0

Altetico Pontinia - Polisportiva Tecchiena 2-1

Isola Lirinia Academy - Latina Borghi Riuniti 0-2

Roccasecca San Tommaso - Sport Virtus Guarcino 0-3