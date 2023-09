Promozione Lazio girone E, 2a giornata: al Latina Borghi Riuniti il derby con il COS

Finisce la seconda giornata di Promozione nel Lazio. In mattinata, per il girone E, in programma due derby: il Montenero pareggia con il Lenola 2-2 mentre il Latina Borghi Riuniti batte il Nuovo COS 2-1. Nel pomeriggio il Manzi Itri viene sconfitto in casa dal Monte S. Giovanni Campano mentre il Priverno batte il San Giovanni Incarico 2-0. Sconfitta anche per il Pontinia.

Ore 11

Montenero-Città di Lenola 2-2

Latina Borghi Riuniti-Nuovo COS Latina 2-1

Real Cassino-Anitrella 2-0

SS Cosma e Damiano Grunuovo-Principato di Colli 2-0

Sterparo-AC Castro dei Volsci 2-2

Ore 15.30

Manzi Giovanni Itri-Città di Monte S. Giovanni Campano 0-2

Pontinia-Arce 0-2

Priverno Calcio-San Giovanni Incarico 2-0