Promozione Lazio girone E, 2a giornata: si parte con il derby Latina Borghi Riuniti-Nuovo COS Latina!

Secondo appuntamento con il campionato di Promozione nel Lazio. Per il girone E, alle 11 è in programma il derby tra Montenero e Città di Lenola: alla stessa ora anche stracittadina tra Latina Borghi Riuniti e Nuovo COS Latina. Nel pomeriggio il Manzi Itri ospiterà in casa il Monte S. Giovanni Campano mentre il Pontinia scenderà in campo in casa con l'Arce. Sempre alle 15.30 match tra Priverno e S. Giovanni Incarico.

Ore 11

Montenero-Città di Lenola

Latina Borghi Riuniti-Nuovo COS Latina

Real Cassino-Anitrella

SS Cosma e Damiano Grunuovo-Principato di Colli

Sterparo-AC Castro dei Volsci

Ore 15.30

Manzi Giovanni Itri-Città di Monte S. Giovanni Campano

Pontinia-Arce

Priverno Calcio-San Giovanni Incarico