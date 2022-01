Promozione Girone E: il programma della 14esima giornata

Si conclude oggi la 14esima giornata di Promozione, Girone E. Dopo la gara tra Real Cassino Colosseo e Anitrella, terminata 0 a 0, e quella tra Roccasecca San Tommaso e Lenola, finita invece 1 a 0, il turno finirà oggi con i match in programma tra le 11 e le 15. Scenderanno in campo per primi Alatri e Montenero in mattinata. Nel pomeriggio spazio alla sfida tra Atletico Pontinia e Virtus Faiti. Il Ceccano ospiterà l'Hermada alle 15. Stesso orario per Lirinia-Guarcino, Monte San Biagio-Latina Borghi Riuniti e in conclusione Nuovo Cos Latina e Tecchiena.

IL PROGRAMMA DELLA 14ESIMA GIORNATA

Alatri - Montenero ore 11

Atletico Pontinia - Virtus Faiti ore 15

Ceccano Calcio - Hermada ore 15

Lirinia Academy Calcio - Sport Virtus Guarcino ore 15

Monte San Biagio - Latina Borghi Riuniti ore 15

Nuovo Cos Latina - Polisportiva Tecchiena ore 15