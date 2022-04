Promozione Lazio girone E: il programma della 23esima giornata

23esima giornata per il campionato di Promozione Lazio, girone E. Tra le pontine in campo, l'Hermada, che sfiderà il Montenero alla ricerca di punti salvezza. Il Latina Borghi Riuniti scenderà invece in campo contro il Roccasecca, mentre il Nuovo COS Latina dopo la sconfitta a sorpresa dell'ultimo turno proverà a ripartire contro l'Isola Lirinia. Per il Lenola, impegno sul campo del Tecchiena. In programma poi la sfida tra Guarcino e Virtus Faiti, mentre l'unico derby di giornata sarà quello tra Monte San Biagio e Atletico Pontinia.

Domenica 3 aprile

Ceccano - Anitrella ore 11:00

Hermada - Montenero ore 11:00

Latina Borghi Riuniti - Roccasecca ore 11:00

Nuovo COS Latina - Isola Lirinia ore 11:00

Polisportiva Tecchiena - Città di Lenola ore 11:00

Sport Virtus Guarcino - Virtus Faiti ore 11:00

Monte San Biagio - Atletico Pontinia ore 16:00

Real Cassino Colosseo - Alatri RINVIATA