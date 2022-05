Promozione girone E: il programma della 28esima giornata

Domenica di calcio per il campionato di Promozione girone E, in campo il 15 maggio con le sfide della 28esima giornata. Sarà un turno decisivo: potrebbero infatti decidersi le sorti della stagione in vetta, con il Monte San Biagio sempre più in volata verso il titolo. Il programma completo della giornata.

DOMENICA 15 MAGGIO

Alatri Calcio - Virtus Faiti ore 11

Atletico Pontinia - Sport Virtus Guarcino ore 11

Ceccano - Polisportiva Tecchiena ore 11

Nuovo COS Latina - Latina Borghi Riuniti ore 11

Anitrella - Città di Lenola ore 16.30

Isola Lirinia - Hermada ore 16.30

Monte San Biagio - Real Cassino Colosseo ore 16.30

Roccasecca San Tommaso - Football Club Montenero ore 16.30