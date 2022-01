Promozione, fissati i recuperi delle gare rinviate

L'entrata in vigore del Green Pass rafforzato per gli atleti dilettantistici ha portato allo stop del campionato per due settimane. Nei vari gironi si dovranno dunque recuperare le giornate rinviate e non solo: ci sarà anche da disputare le gare non giocate a causa delle positività al Covid 19 all'interno dei singoli club. Di seguito il nuovo calendario deciso dalla LND.

Mercoledì 26 gennaio 2022

PROMOZIONE

GIRONE A – PASSOSCURO-MONTEFIASCONE

GIRONE C – CITTA’ DI POMEZIA-ATLETICO ACILIA

GIRONE D – ATLETICO COLLEFERRO-PRO ROMA

GIRONE E – ROCCASECCA TST – VIRTUS FAITI

Domenica 30 gennaio 2022

PROMOZIONE

TUTTE LE GARE IN PROGRAMMA IL 6/1 E RINVIATE

Domenica 6 febbraio 2022

PROMOZIONE

TUTTE LE GARE IN PROGRAMMA IL 9/1 E RINVIATE

Mercoledì 9 febbraio 2022

PROMOZIONE