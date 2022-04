Promozione Lazio girone E: i risultati della 25esima giornata

Archiviata anche la 25esima giornata di Promozione girone E nel Lazio. Finisce in parità il derby tra Hermada e Roccasecca, mentre l'Atletico Pontinia batte il Latina Borghi Riuniti 2 a 0. Pari per il Nuovo Cos Latina e l'Anitrella e stesso risultato - 1 a 1 - tra Monte San Biagio e Ceccano: nessuna delle due ha dunque approfittato del risultato dell'altra. Il Montenero batte la Virtus Faiti per 1 a 0.

I RISULTATI DELLA 25ESIMA GIORNATA

Hermada - Roccasecca S. Tommaso 2-2

Latina Borghi Riuniti - Atletico Pontinia 0-2

Nuovo COS Latina - Anitrella 1-1

Sport Virtus Guarcino - Città di Lenola 3-1

Monte San Biagio - Ceccano 1-1

Real Cassino Colosseo - Isola Lirinia Academy 4-0

Virtus Faiti - Football Club Montenero 0-1

Polisportiva Tecchiena - Alatri Calcio RINVIATA