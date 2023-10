Promozione Lazio girone E, risultati 5a giornata: Latina Borghi Riuniti non si ferma

Quinta giornata per il girone E di Promozione. Per l'Itri una sconfitta sul campo di Arce, mentre il Lenola perde in casa contro la Virtus Guarcino. Duro ko per il Nuovo Cos Latina, sconfitto in casa dal Real Cassino per 5-1. Per il Latina Borghi Riuniti ancora un successo, questa volta sul Principato di Colli. Pareggiano invece nel pomeriggio Pontinia e Priverno mentre il Montenero si impone 5-1 sul San Giovanni Incarico.

Domenica 15 ottobre

Ore 11

Castro dei Volsci - Anitrella 1-0

Arce - Manzi Giovanni Itri 1-0

Città di Lenola - Sport Virtus Guarcino 1-2

Città Monte S. Giovanni Campano - Sterparo 1-1

Nuovo Cos Latina - Real Cassino 1-5

Ore 15

Principato di Colli - Latina Borghi Riuniti 0-3

Ore 15.30

Pontinia - Priverno Calcio 1-1

San Giovanni Incarico - FC Montenero 1-5