Promozione Girone E, in campo solo 4 squadre: i risultati

Nonostante i contagi Covid in aumento esponenziale in Italia, il campionato Promozione nel Lazio non si ferma. Il girone E è sceso in campo, per la 15esima giornata in programma per il 9 gennaio, con solamente due match. Rinviate, infatti, le altre 6 sfide. Le sfide disputate sono quelle tra il Latina Borghi Riuniti e il Real Cassino Colosseo, terminata 0 a 1 per gli ospiti con gol di Grillo. Pari a reti inviolate, invece, tra Football Club Montenero e Atletico Pontinia.

I RISULTATI DELLA 15ESIMA GIORNATA

Latina Borghi Riuniti - Real Cassino Colosseo 0-1 (21' pt Grillo)

Football Club Montenero - Atletico Pontinia 0-0

Anitrella - Rocasecca T. RINVIATA

Hermada - Cos Latina RINVIATA

Tecchiena - M.S. Biagio RINVIATA

Virtus Guarcino - Ceccano RINVIATA

Città di Lenola - Alatri RINVIATA

Virtus Faiti - Isola Lirina RINVIATA