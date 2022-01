Promozione Girone E: la situazione di classifica a metà campionato

Anche il campionato di Promozione, Girone E, si avvia verso il termine del girone d'andata. Con tante gare ancora da recuperare a causa dei rinvii per Covid e dello stop deciso dalla LND, varie squadre hanno giocato già 15 match mentre altre sono ferme a 14 o addirittura 13. In testa alla classifica troviamo il Monte San Biagio, che in 14 gare ha raccolto 34 punti. Segue l'Atletico Pontinia, con 30 in 15 sfide. Terzo posto per il Ceccano, mentre al quarto vediamo nuovamente una pontina, il Nuovo Cos, che ha 26 punti in 13 sfide (e che potrebbe dunque superare i ciociari dopo il recupero). Ultimo posto della zona playoff per il Tecchiena. A scendere troviamo al sesto e settimo posto il Roccasecca e il Latina Borghi Riuniti, entrambe a 23 punti in 14 gare. Città di Lenola in zona playout con 15 punti, così come Montenero e Anitrella. Hermada quart'ultima a 14 punti e Virtus Faiti ultima con soli 6 punti in 13 match.