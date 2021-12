Promozione Girone E: tutti i risultati della 10a giornata

Termina la 10a giornata di Promozione, Girone E, in programma il giorno 8 dicembre. Il Monte San Biagio ottiene una vittoria pesante sul campo del Ceccano, mentre l'Atletico Pontinia trova il pari in extremis contro il Latina Borghi Riuniti. L'Anitrella viene sconfitto dal Nuovo Cos Latina: debacle anche per il Virtus Faiti, che perde 4 a 0 contro l'FC Montenero. A Roccasecca i padroni di casa vincono 2 a 1 contro l'Hermada mentre il match tra Città di Lenola e Virtus Guarcino viene sospeso per nebbia.

Alatri Calcio - Tecchiena 2-2

Atletico Pontinia - Latina Borghi Riuniti 2-2

Ceccano Calcio - Monte San Biagio 0-1

Football Club Montenero - Virtus Faiti 4-0

Anitrella - Nuovo Cos Latina 0-1

Città di Lenola - Sport Virtus Guarcino SOSPESA

Roccasecca - Hermada 2-1

Lirinia Academy - Real Cassino 1-3